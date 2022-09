Storbritanniens drottning Elizabeth II har avlidit

Drottningen avled stillsamt på slottet Balmoral i Skottland under eftermiddagen. Hon hade tidigare under dagen ställt in ett uppdrag sedan läkare rekommenderat vila.

I tisdags genomförde hon däremot sin konstitutionella roll i samband med att hon formellt bad Liz Truss bilda regering och därmed bli premiärminister i Storbritannien.

Efterträds av Charles III

I samma stund som drottning Elizabeth gick bort slutade hennes son att vara prins och blev i stället kung Charles III.

– Han övertar alla plikter och allt ansvar, men också privilegiet som åligger den brittiska monarken, säger hovexperten Roger Lundgren.

I och med att Charles blir kung så blir hans hustru Camilla drottning. Den nye kungen har haft hela livet på att förbereda sig inför det som nu ska ske, framhåller Lundgren.