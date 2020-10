Sverige klart för EM efter seger mot Island

Sverige inledde nervöst mot Island, men det lossnade drygt halvvägs in i den första halvleken. Efter ett misstag från Islands backlinje kunde det svenska landslaget ta ledningen.

Glodis Perla Viggosdottir misslyckades när hon skulle nicka bort bollen. Sofia Jakobsson kunde istället komma rätt till bollen och enkelt skjuta in 1-0.

Drömmål av Schough

Olivia Schough utökade för Sverige en timme in i matchen. Vid en omställning klev hon in i banan och sköt vackert in 2-0 i första krysset.

Det svenska landslaget hade bra koll på matchen och vann till slut rättvist.

2-0-resultatet innebär att Sverige är klart för EM i England 2022. Det svenska landslaget har 19 poäng efter sju kvalmatcher, Island är tvåa med 13 poäng.

SVT sänder EM-slutspelet i England 2022.