WFD tvingas skära ned

World Federation of the Deaf (WFD) har 135 nationella dövförbund som medlemmar. 40 procent av dem har inte betalat in medlemsavgiften i år. Därför har WFD tvingats att nedbemanna sitt kansli. Dessutom riskerar WFD att få färre medlemsländer nästa år, skriver Dövas tidning.

I november har WDF blivit tvunget att nedbemanna sitt kansli på grund många medlemsländer inte har betalat in medlemsavgiften, samt att kostnadsnivån stiger. Två anställda har fått gå ner i arbetstid från heltid till halvtid, skriver Dövas tidning. Obetalda medlemsavgifter är en orsak. – Att de inte betalat kan ha flera orsaker. Exempelvis får några nationella dövförbund i Afrika inte längre bidrag av nordiska dövförbund och har därför en ansträngd ekonomi. Ett annat skäl är att den globala ekonomin går sämre nu, säger Eeva Tupi, direktör vid WFD till Dövas tidning. Två andra orsaker är att det är osäkert hur mycket WFD som har sitt säte i Helsingfors kan få i bidrag av den finska staten nästa år och att WFD ännu inte fått ta del av intäkterna från WFD:s kongress i Istanbul 2015. Nu arbetar WFD intensivt med att ha samtal med samtliga icke-betalande förbund innan året går ut. Förhoppningen är att de kan betala in medlemsavgiften, skriver Dövas tidning. – WFD är det enda världsförbundet som arbetar med dövas rätt till teckenspråk. Vi behöver alla fundera på hur vi ska fortsätta kampen för dövas rättigheter, säger Eeva Tupi till Dövas tidning. Dela Dela

