De blir årets vinterpratare i P1 2024

Sedan 2008 har Sveriges Radio varje år bjudit in tidigare sommarpratare för att göra nya program under julveckan. Under torsdagen presenterades vilka som deltar i år.

Om varför samer bär på skam

Ann-Helén Laestadius, som medverkade i Sommar 2017, återkommer nu med ett personligt program där hon bland annat ska prata om varför samer enligt henne bär på en skam.

”I mitt Vinter tar jag med er norröver på skotern, krånglar en del med gud, pratar om osynliga fiender, ett förlorat språk och om skam. Framför allt om varför vi samer bär på den och vad det inneburit. Och om var skulden egentligen hör hemma”, säger hon i ett pressmeddelande.

Sist hon medverkade var hon aktuell med den augustprisvinnande ungdomsboken ”Tio över ett”. Men de böcker hon i dag är mest känd för hade då ännu inte utgivits.

Sedan dess har hon belönats med ”Årets bok” för romanen ”Stöld” som senare även filmatiserats för Netflix. Uppföljaren ”Straff” kom 2023 och nästa år väntas den tredje och sista delen i hennes Sápmi-triologi.

Rödöö: ”Det känns fantastiskt”

Vinter i P1 börjar på juldagen med Fredrik Lindström. Bland de andra vinterpratarna finns bland annat tidigare vice generalsekreterare i FN Jan Eliasson och artisten Lisa Ekdahl.

”Det känns fantastiskt att få presentera dessa tidigare högt uppskattade Sommarvärdar som kommer att förgylla jul- och nyårshelgen med sina nya Vinterprogram”, säger Bibi Rödöö, programchef Sommar & Vinter i P1, i pressmeddelandet.