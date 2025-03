Internationell arktisk kulturkonferens till Umeå 2026

Arctic Arts Summit startades av Festspillene 2017 på norsk sida som en plattform för kulturpolitiska frågor i den cirkumpolära regionen.

Toppmötet i Umeå blir det fjärde mötet i ordningen:

2017: Norge. Arctic Arts Summit arrangeras av norska Kulturdepartementet i samarbete med Festspillene i Nordnorge (Arctic Arts Festival).

2019: Finland. Konferensen arrangeras av det finska utbildnings- och kulturdepartementet, Arts Promotion Centre Finland (Taike) och Lapplands universitet.

2022: Kanada. Arrangeras i Whitehorse, Yukon, av The Canada Council for the Arts i samarbete med Government of Yukon. Arctic Arts Youth Summit introduceras och är numera en del av konceptet.