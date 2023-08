Odda eaiggádat Skabrramis: ”Dálloniehku mii ollašuvai”

– Dat lea leamas dego niehku oažžut dákkár gárdima. Dáppe munnos lea buorre sadji sihke ealliide, ja visot mašiinnaide mat munnos lea, dadjá Sara Inger Eline Sara.

– Ovdal mun in lea gávdnan saji diŋggaide, muhto dal in boađe gávdnat diŋggaid go lea nu olu sadji, dadjá Jon-Mikko Länta.

Olu bargu

Dan rájes soai ostiiga gohttenbáikki Skabrramis soames vahku áigi, lea leamaš hui olu bargu.

– Moai sávve dal go válde diehke bohccuid ja nu, ahte dat bohtet eambbo guossit dálvet maid, dadjá Sara Inger Eline Sara.

Plánat gávdnojit boahtteáigái, muhto deaŧaleamos dal álggus lea boahtit mátkái.

– Vuosttas guokte jagi mun doaivvun lea deaŧaleamos dušše birget, vai ii mana konkursii, muhto moai galge geahččalit ovddidit ja hutkat juoidá bohccuiguin, dadjá Jon-Mikko Länta.

Čájehit sámevuođa

– Moai háliidetne čájehit dan sámevuođa dáppe, dego dáin stobuin siste, ahte dat galgá oidnot ja dovdot go boahtá diehke ahte dat ledne moai geat oamastetne dal, dadjá Sara Inger Eline Sara.