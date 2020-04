2 500 rättegångar ställdes in förra veckan

Över en tredjedel av alla rättegångar i Sverige ställdes in förra veckan med anledning av coronapandemin.



Över 2 500 förhandlingar ställdes in vid tingsrätter, hovrätter, kammarrätter och förvaltningsrätter. Det handlar om att minska smittspridningsrisken, men också om att parter eller personal har insjuknat eller ingår i riskgrupper, enligt SR:s Ekot.



Det är stor skillnad mellan olika regioner. Det hänger samman med smittspridningen. I Södertörns tingsrätt i Stockholms län ställdes 56 procent av rättegångarna in förra veckan.