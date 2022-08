Barnafödandet i Sverige lägsta på 20 år

Barnafödandet i Sverige under våren 2022 är på den lägsta nivån på över 20 år, visar siffror från Statistiska centralbyrån (SCB).

Mellan januari och april i år föddes 1,57 barn per kvinna, vilket kan jämföras med 1,69 per kvinna i fjol. Senast siffran var på samma låga nivå var i slutet av 1990-talet då det i snitt föddes 1,5 barn per kvinna.

– Siffran har legat på en betydligt lägre nivå än tidigare. Det är överraskande att det är ett sådant tvärt hopp i statistiken, säger Gunnar Andersson, professor i demografi.