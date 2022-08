4,47 kronor, så mycket kommer elen att kosta per kilowattimme i södra Sverige på fredag. Det högsta priset någonsin.

Under torsdagen är kostnaden i el- område fyra, som innefattar södra Götaland, 2,93 kr per kilowattimme. Här kommer kostnaden på fredagen per kilowattimme att stiga till 4,47 kronor – en ökning med 52 procent, och det dyraste priset någonsin.

Priset ökar även i elområde tre som innefattar Svealand och norra Göta- land. Liknande pris uppmättes i juni och i början av augusti.