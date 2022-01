Elprisstöd betalas ut automatiskt

Regeringens elprisstöd för hushållen är nu klart. Som minst blir stödet 100 kr och som mest 2 000 kr per vin- termånad. Stödet ska betalas automa- tiskt via elnätsbolagen.



– Stödet ska kunna betalas ut så snabbt och smidigt som möjligt, säger energi- minister Khashayar Farmanbar (S).



Kompensationen gäller för december t.o.m. februari. För att stöd ska utgå krävs en förbrukning på minst 700 kilowattimmar under en månad. Enligt finansminister Mikael Damberg (S) når förslaget runt 2 milj hushåll.