En miljon tyska vaccindoser på en dag

Över en procent av Tysklands befolkning fick en spruta med vaccin mot covid-19 under onsdagen. Det motsvarar 1,1 miljoner människor.



-Det visar hur mycket vi har fått upp farten, säger Jens Spahn, Tysklands hälsominister, enligt TT.



Onsdagens siffra är den högsta hittills för ett europeiskt land under pandemin. Endast Kina, Indien och USA har vaccinerat fler personer under ett och samma dygn.



Nästan 26 procent av den tyska befolkningen har fått minst en dos.