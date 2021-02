De senaste veckorna har fler rest kollektivt under morgonrusningen, visar anonymiserade rörelsedata från mobiloperatören Tre. Telia ser också en liten ökning.

Under vecka tre och fem har antalet mobiltelefoner kring centralstationer i landet största städer ökat med 20 procentenheter sedan början på februari, enligt Tres data.

Telias data visar en ökning på 8 procent vid Stockholm C, 7 procent vid Göteborgs C och 4 procent vid Malmö C mellan den 1 och 14 februari under morgonpendlingen.