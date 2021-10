Fler anmäler falska annonser

Annonsbedrägerierna ökar. Hittills i år har det anmälts fler bluffaffärer än under hela förra året, enligt statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå).



Under 2020 kom det in fler än 18 800 anmälningar om annonsbedrägerier.



Fram till och med den sista september i år har det varit fler än 21 700.



SSF Stöldskyddsföreningen befarar att det kan dyka upp många tvivelaktiga erbjudanden inför jul och uppmanar alla att kontrollera vad det är för erbjudanden och inte förskottsbetala.