Antalet skilsmässoansökningar har ökat under coronapandemin, visar statistik från Domstolsverket. Under perioden mars-juli i år kom 13 345 skilsmässoansökningar in till Sveriges tingsrätter, 579 fler än under samma period i fjol.

Psykologen Björn Hedensjö tror att coronapandemin kan vara en bidragande orsak till ökningen av skilsmässor.

-I hushåll där man jobbar hemma får man mycket mer tid ihop. Har man något som skaver blir det mer av den varan, sägr han.