Fem person har förts till sjukhus efter att ha blivit påkörda på en parkeringsplats vid köpcentrumet Bäckebol på Hisingen i Göteborg, uppger SOS Alarm för Göteborgs-Posten.

– Det var under en street-race-träff som en bil tappade kontrollen under en burn out-uppvisning och körde in i en del av åskådarna, säger ett vittne till GP.

Enligt ett annat vittne var det runt 500 personer på parkeringen.

Fyra ambulanser har skickats till platsen. Skadeläget på personerna är oklart.