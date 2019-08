Gripna män i Finland är svenskar

Två män greps efter en dramatisk bil- jakt i Tammerfors i Finland i söndags. Nu bekräftar polisen att de båda gripna männen är svenska medborgare, skriver Ilta-Lehti.



Under jakten ska männen både ha skjutit mot polisen och försökt köra på dem.



Männen flydde i en svenskregistrerad bil. Under måndagen bekräftar polisen för finska Ilta-Lehti att männen är svenska medborgare och att männen även är misstänkta för att ha skjutit mot polisen i Borgå tidigare under helgen.