Höjt stöd för fossil diesel i juli

Jordbrukets maskiner släpper varje år ut mer växthusgaser än inrikesflyget. Trots det – den 1 juli höjs stödet som de svenska bönderna får för att tanka sina traktorer med fossil diesel.

– Ett sätt att säkerställa lönsamheten för jordbruket som konkurrerar med länder där man har betydligt lägre bränslekostnader, säger landsbygds- minister Jennie Nilsson (S) till SVT.

Den som tankar en personbil med fossil diesel får betala 4,71 kr per liter i miljöskatt. Lantbrukare kan via en dieselsubvention få tillbaka 1,43 kr per liter – från och med juli 2,43 kr.