Förhandstippade Nomadland av Chloé Zhao utsågs till bästa film. Zhao, en av filmens producenter, utsågs även till bästa regissör.

Nomadlands huvudrollsinnehavare Frances McDormand fick pris för bästa kvinnliga huvudroll. Bästa manliga huvudroll gick till Anthony Hopkins för sin insats i The father.

Årets svenskhopp var Fat Max Gsus och Rickard Göransson och amerikanen Savan Kotecha som skrivit låten Húsavík men bästa originalsång gick istället till Fight for you ur Judas and the black Messiah.