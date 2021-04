Janssen-vaccin till EU skjuts upp

USA pausar vaccinationerna med Janssens vaccin mot covid-19 efter larm om misstänkta biverkningar, skriver The New York Times. Samtidigt stoppas nu leveranserna till EU.



Orsaken till pausen är sex misstänkta biverkningar i form av ovanliga typer av blodproppar, som nu utreds.



Alla fall är kvinnor 18-48 år, varav en är död och en vårdas med allvarliga skador. Vaccinleveranserna till EU skjuts upp som en konsekvens av paus- en, skriver Janssens ägare Johnson & Johnson. De första doserna var tänkta att anlända under veckan.