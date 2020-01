Kinas tillväxt den svagaste på 29 år

Kinas tillväxt under helåret 2019 landade på 6,1 procent – helt i linje med analytikernas förväntningar.



Detta är den svagaste siffran sedan 1990. 2018 landade den på 6,6 procent.



Tillväxten under det fjärde kvartalet blev 6,0 procent, samma som tredje kvartalet, enligt nyhetsbyrån AFP.



Tillväxten är stabil, enligt Ning Jizhe vid Kinas statistikmyndighet.



-Men vi bör också vara medvetna om att den globala ekonomin och handelstillväxten saktar in, säger han.