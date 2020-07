Larm om handspritsförgiftning ökar

Antalet misstänkta handspritsförgiftningar har ökat markant under coronavåren. I april och maj fick Giftinformationscentralen in dubbelt så många samtal som under samma period 2019.



Cirka 60-70 procent av samtalen kommer från oroliga föräldrar vars barn har fått i sig handsprit.



Att små barn får i sig handsprit är inte förenat med någon stor fara, men vid större mängder kan barnen i värsta fall bli berusade, enligt Johanna Nordmark Grass vid Giftinformationscentralen. Ökningen av antalet fall kopplas till den rådande pandemin.