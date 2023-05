Livstid fastställt för Peyman Kia

Under torsdagen fastställde Svea hovrätt domen mot Peyman Kia, 42, som i januari i år dömdes i tingsrätten för grovt spioneri och obehörig befattning med hemlig uppgift.



Hans yngre bror Payam Kia drog i sista stund tillbaka sin överklagan och om-fattas därför inte av dagens dom.



Peyman Kia dömdes till livstid och hoppades få ett tidsbestämt straff. Han har erkänt spioneri och att han mot betalning överlämnat hemliga uppgifter till Ryssland. Dokumenten har han anskaffat under anställning på Säpo och Must.