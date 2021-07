Det blev stökigt i Sydney i dag när flera tusen människor samlades för att protestera mot Australiens pandemiirestriktioner.

Poliser som försökte avbryta demonstrationen attackerades med vattenflaskor och blomkrukor, och minst 57 personer greps.

Att delstaten New South Wales registrerade 163 nya smittofall i går, den högsta dygnssiffran under det pågående utbrottet av deltavarianten, avskräckte inte de protesterande. En specialstyrka har satts in för att identifiera dem som deltog.