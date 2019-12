Nära 150 misstänkta IS-medlemmar gripna

Turkisk polis har under de senaste dagarna gripit 147 misstänkta IS- medlemmar i en serie räder runt om i landet, rapporterar den statliga nyhetsbyrån Anatolia.



Tillslagen skedde i nio olika provins- er bl.a. Ankara, Bursa och Batman och bland de gripna finns, enligt nyhets- byrån, över 40 irakier och 20 syrier.



Turkiet som stöttat rebellgrupper som stridit mot Syriens regering har anklagats för att låtit jihadister korsa landets södra gräns för att ansluta sig till terrorrörelser som IS, skriver TT-AFP.