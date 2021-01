Ökning av studenter på högskola

Coronapandemin och osäkerheten på arbetsmarknaden har lett till att ovanligt många pluggar på universitet och högskola just nu.



50 000 fler personer har ansökt om studiemedel under vårterminen 2021, jämfört med i fjol. Det visar siffror från Centrala Studiestödsnämnden (CSN) som SVT Nyheter har tagit del av.



Arbetsförmedlingen tror att ungdomsarbetslösheten stiger från decembernoteringen 11,8 till 13 procent under första halvåret.



-Krisen till följd av pandemin har slagit hårt mot ungdomar, säger AF:s analyschef Annika Sundén.