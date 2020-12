Över 100 000 covidvårdas i USA

Fler än 100 000 patienter vårdas på sjukhus i USA med covid-19.

Det är första gången under pandemin som siffran 100 000 passeras, enligt data från The Covid Tracking Project, som drivs av tidningen The Atlantic.

Antalet nya fall ökar i bland annat Tennessee, Arizona, Delaware, Rhode Island och New York.

Trots att vaccin hägrar finns ingen ljusning i sikte, enligt Robert Redfield, chef för smittskyddsmyndig- heten CDC. Han befarar att USA kan ha ett dödstal på 450 000 till följd av covid-19 innan vintern är över.