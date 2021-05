Rederi skyller Suezstoppet på Egypten

Den egyptiska kanalmyndigheten gjorde fel när det enorma containerfartyget Ever Given, som orsakade det stora stoppet i Suezkanalen, tilläts köra in i kanalen trots dåligt väder, anser fraktfartygets ägare.

Ägarna till Ever Given, som strandade i Suezkanalen i Egypten i mars och hindrade trafiken genom farleden, bestrider de egyptiska myndigheternas skadeståndskrav på över 900 miljoner dollar.

I stället anser fartygets japanska ägare Shoei Kisen Kaisha att det är den egyptiska kanalmyndigheten som bär skulden för det sex dagar långa stoppet.

I en domstolsförhandling på lördagen hävdade rederiet att kanalmyndigheten begick flera misstag när Ever Given tilläts köra in i Suezkanalen trots det dåliga vädret.