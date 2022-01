Stegringen av corona i avloppsvattnet bruten

För första gången på över en månad syns ingen ökning av halterna av coronavirus i Göteborgs avloppsvatten.

Nivåerna ligger istället ungefär lika högt som hittills under året, vilket i sig är 4,5 gånger högre än den tidig- are högstanivån under pandemin.

– Det är fortfarande många smittade, men det går äntligen åt rätt håll, konstaterar Heléne Norder, adjungerad professor i mikrobiologi, i ett pressmeddelande från Sahlgrenska akademin.

De aktuella provtagningarna har gjorts mellan de 17 och 23 janari.