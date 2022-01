Strömavbrott och nedfallna träd efter kraftiga vindar

Kraftig blåst, nedfallna träd och snöfall har ställt till problem på vägarna under natten mot torsdagen och orsakat flera strömavbrott.



Kraftiga vindar drog in över landet med en kallfront på onsdagen. En gul varning för hårda vindbyar, lokalt stormbyar, utfärdades för stora delar av Svealand och för norra Götaland under onsdagskvällen.



Flera olyckor har skett, bland annat har två lastbilar kört in i mitträcket och sedan hamnat i diket i Hedemora. Många träd har fallit över vägbanor i Svealand och norra Götaland.