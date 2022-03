På kort tid har svenska folket skänkt en bra bit över 100 miljoner kronor till behövande i och på flykt från Ukraina.

Svenska Röda korset hade sent i går samlat in runt 90 miljoner, uppger Ekot i Sveriges Radio.

Tio av dem samlades in redan under krigets första dygn. Svenska SOS Barnbyar har fått in elva miljoner kronor och Radiohjälpen omkring sju miljoner. Unicef uppger att de på mindre än en vecka har fått in 23 miljoner kronor.