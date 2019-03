Sverige vann hemmamatchen mot Rumänien

Sverige vann första matchen i EM-kvalet hemma mot Rumänien med 2-1. Kvaldebutanten Robin Quaison slog in 1-0 och Viktor Claesson 2-0 i första halvleken då Sverige var bättre.

Emil Forsberg slog ut bollen till Ludwig Augustinsson som snabbt levererade in den till Robin Quaison som fick den bakom sig, men sedan under kontroll och kunde peta in bollen i öppet mål.

-Det jag tar med mig mest är att Quaison gör mål – viktigt att vi får i gång forwards att de gör mål direkt i EM-kvalet, säger Daniel Nannskog.