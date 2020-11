Tentafusket har ökat under pandemin

Under coronapandemin har fler fall av fusk vid tentor och examinationer på svenska universitet och högskolor anmälts jämfört med tidigare år. Det visar en enkät som SR:s Ekot gjort.



Ett exempel är Uppsala universitet som ett normalt år får in mellan 50 och 80 anmälningar. Hittills i år har det kommit in nära 300.



Sveriges 20 största lärosäten svarade, varav 17 svarade att de hittills i år har fått in fler anmälningar om fusk än jämfört med hela förra året. Vid åtta av lärosätena har anmälningarna mer än fördubblats.