Timrå nära SHL-plats efter storseger

Efter knappt 40 minuter ledde Timrå med 5-0. Trots flera försök kunde inte Björklöven komma i kapp och Timrå är nu nära en plats i SHL nästa säsong.

– Nu ska vi hem och sätta spiken i kistan, säger Jeremy Boyce-Rotevall till C More efter 6-2-segern.

Bara ett dygn efter 6-3-vinsten följde alltså Timrå upp med en ny storseger på bortais. Gästerna punkterade matchen i mittperioden. Först lobbade Per Svensson in pucken via Daniel Norbes handske. Filip Westerlund satte 5-0 fyra minuter senare.

Timrå kan nu avgöra matchserien på hemmais på onsdag.