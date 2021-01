Trump spärras på sociala medier

Sociala medier-plattformarna Facebook och Instagram har spärrat president Donald Trumps konton, skriver CNBC. Spärrningen varar i minst två veckor, enligt Facebooks vd Mark Zuckerberg.



”Vi tog bort hans uttalande under gårdagen (onsdag) eftersom vi bedömde att deras effekt, och troligen deras avsikt, skulle leda till ytterligare våld”, skriver Zuckerberg på Facebook.



Twitter spärrade under onsdagen Trumps konto och uppmanade honom att radera tre tweets. Annars kunde han bli permanent avstängd. Under torsdagen har dessa tweets tagits bort.