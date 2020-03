USA: Dödsfall fördubblades på två dygn

Under lördagskvällen svensk tid hade totalt drygt 2 000 personer bekräftats vara döda av coronaviruset i USA, enligt Johns Hopkins-universitetet.



Bara två dagar tidigare hade landet nått nivån 1 000 döda människor.



USA:s president Donald Trump har tidigare övervägt att sätta de värst drabbade delstaterna, Connecticut, New York och New Jersey, i karantän, men under natten mot söndagen meddelade han att detta inte kommer att ske.



En stark reseavrådan till invånarna i de tre delstaterna är dock utfärdad.