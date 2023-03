Vägglössangrepp på väg ner

Vägglusen är ett problem som har ökat i Sverige sedan 2006. Men nu ser Anticimex ett trendbrott, trots att vi återigen reser mer efter pandemin.

Anticimex utförde nämligen färre insatser 2022 än under de två covidåren 2020 och 2021, skriver företaget i ett pressutskick.

Under 2022 utfördes knappt 10 500 saneringar på nationell nivå, jämfört med drygt 12 600 2021. Under toppåret 2019 sanerades det mer än 17 900 gånger i landet. Vägglusen är en fruktad reskamrat och klättrar gärna in i bagage och följer med på resan hem.