Ytterligare 21 döda – 5 697 totalt

Ytterligare 21 dödsfall med konsta- terad covid-19 har rapporterats in under det senaste dygnet. Totalt har 5 697 personer som varit smittade av coronaviruset avlidit i Sverige.



Det rör sig om 3 112 covid-19-positiva män respektive 2 585 kvinnor, enligt Folkhälsomyndighetens statistik.



Under det senaste dygnet har 234 nya sjukdomsfall rapporterats in. Det totala antalet smittade är nu 78 997.



2 504 personer intensivvårdas eller har intensivvårdats i Sverige. Av dem är 1 829 män och 675 kvinnor.