200 000 evakueras undan oväder i Japan

Varm och fuktig luft orsakar kraftiga regn efter tyfonen Kong-rey som nu nedgraderats till ett tropiskt lågtryck, enligt meteorologiska institutet. För staden Matsuyama har en varning på den högsta nivån utfärdats, och omkring 190 000 invånare uppmanas att omedelbart sätta sig i säkerhet.

Risken för lerskred och översvämningar gäller i västra Japan under lördagen och i östra Japan under söndagen. Tågtrafik mellan Tokyo och Fukuoka-regionen i söder har ställts in.

Kong-rey drog in över Taiwan i torsdags. Minst två dödsoffer har rapporterats.