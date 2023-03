Haaparantalainen Jari käy kauppareissulla Suomessa: ”Edullisempaa”

Korkeat ruoan hinnat vaikuttavat Haaparannalla asuvan Jari Kiurun kukkaroon ja tekevät hänen kauppareissuista kurjempia. Vaikka kruunun kurssi on heikko, on Kiuru siitä huolimatta lähtenyt ostoksille Suomeen.

– Mitä heikompi kruunun kurssi on, sitä kalliimmaksi tulee käydä Suomessa kaupassa. Monissa tuotteissa on kuitenkin niin suuri hintaero että ne on silti halvempia Suomessa, Kiuru sanoo.