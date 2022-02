Hallstahammarissa: ”Lapsilla ei ole tällä hetkellä suomen kieltä yhtään”

Hallstahammar kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen, joten kunnan on tarjottava lapselle paikka esikoulussa, jossa täytyy järjestää opetusta joko kokonaan tai ainakin suurimaksi osaksi suomen kielellä.

Linda Tanskasen mukaan, hänen lapsilleen ei kuitenkaan olla tarjottu semmoista ja vastuus, siihen että opettajat kehittää omaa suomen kieltä, on lapsilla.

-Olin esikoululla syksyllä. Opettaja saonoi että hänellä on kankea suomen kieli, mutta että jos hän vain saa puhua lasten kanssa niin kyllä se paranee se suomen kieli.

Koululakia ei seurata

Koululain mukaan, vähemmistöryhmään kuuluvalle peruskouluoppilaalle, on tarjottava äidinkielenopetusta. Mutta Tanskasen lapsille ei ole tarjottu sitä ollenkaan.

– Lapsilla ei ole tällä hetkellä suomen kieltä yhtään. Koko syksyn ne on ollut ilman. Syksystä 2019 asti niillä on ollut alle 50 prosenttia opetusaikaa.

Linda Tanskanen on huolissaan siitä, että hänen lapsensa eivät pärjää suomellaan tulevaisuudessa, koska he eivät saa kehittää sitä koulussa.

-Minä ja minun mieheni ollaan toisen sukupolven ruotsinsuomalaisia. Me emme ole saaneet sitä äidinkielen opetusta kun me olimme pieniä. Se on hyvin tärkeä meille että he saavat hyvän suomen kielen, että he pystyvät käyttämään sitä.