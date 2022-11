KI ehdottaa hallitukselle: Palauttakaa ihmisjäännökset Suomeen

Karoliinisen instituutin hallussa on noin 80 ihmisistä peräisin olevaa jäännöstä Suomesta. Enemmistö on peräisin vuonna 1873 tehdyltä haudankaivuumatkalta. Matkaa johti instituutin tutkija Gustav Retzius. Suomalaisjäännösten palauttamista vaatinut komitea on ajanut asiaa jo neljän vuoden ajan.

Suomessa kallojen luovutuspyyntö Ruotsilta on jo ollut vireillä kauan Suomen opetus- ja kulttuuriministeriössä. Viime vuonna ministeriöllä selvitettiin kallojen tarkkaa alkuperää.

Suurin osa KI:n hallussa olevista jääännöksistä on peräisin Pälkäneen Rauniokirkon alueelta. Sen lisäksi jäännöksiä on kaivettu haudoista kolmen muun seurakunnan alueelta.

KI:n rehtori Ole Petter Ottersen ehdottaa, että palautus tehtäisiin virallisessa seremoniassa vuonna 2023. Suomen opetus- ja kulttuuriministeriöllä valmistellaan seurakuntien kanssa hautaamispaikkoja.