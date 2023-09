Eskilstunasta saa kohta taas suomalaista ruisleipää

Videolla Andreas Gisselfeldt näyttää missä hän säilyttää hapanjuurta, joka on ollut elossa 70-luvulta saakka. Foto: Tomas Hallstan

Konkurssien määrä on kasvanut Ruotsissa jyrkästi viime kuukausina ja on nyt korkeimmillaan kymmeneen vuoteen. Suomalaiseen ruisleipään erikoistunut leipomo Eskilstunassa ajautui kesällä konkurssiin mutta on nyt saannut uuden jatkajan.