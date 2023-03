Kolme kysymystä • Näin Ruotsi ja Suomi voivat ehkäistä henkirikoksia

Suomen ja Ruotsin henkirikoksissa on suuria eroja. Suomessa henkirikos tapahtuu monesti yksityisessä tilassa, ja tekijänä on useimmiten päihtynyt mies. Ruotsissa ampuma-aseilla tehtyjä, julkisella paikalla tapahtuvia on selvästi enemmän, ja ne liittyvät järjestäytyneeseen rikollisuuteen useammin kuin Suomessa.