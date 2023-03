Kulttuurituottaja: ”Pitää varoa ettei liikaa eksotifioida vähemmistöjä”

Ruotsissa asuu noin 700 000 suomalaistaustaista. Heistä julkisuudessa on näkyvillä kourallinen edustamassa esimerkiksi kulttuurin eri aloja. Suuremmalle yleisölle kuva suomalaistaustaisista voi perustua näihin julkisuuden henkilöihin.

– Se on vähän epäreilua jos ajattelee ”enemmistöruotsalaisia”, joita on niin paljon enemmän esillä televisiossa. Vähemmistöihin kuuluvia on kieltämättä vähemmän ja se voi aiheuttaa epäreilun tilanteen, sanoo Tiffany Kronlöf.

Kulttuurituottaja Lina Purasen mukaan medialla on vastuu siitä mitä tuodaan esiin, mutta jokainen ruotsinsuomalainen ei voi kuitenkaan löytää itseään jokaisesta ruotsinsuomalaisesta tuotannosta.

– Vähemmistöt ovat osa tätä yhteiskuntaa ja tietenkin pitää aina varoa ettei liikaa eksotifioida vähemmistöjä. Se voi tietenkin herättää tunteita, että vähemmistöt saavat olla sekä vähemmistön edustajia, sekä oma itsensä.

