50 vuoden jälkeen – Leenu juhlii kansallispäivää ensimmäistä kertaa Ruotsin kansalaisena

Leenu Hernejärvi tuli Ruotsiin kesätöihin 70-luvun loppupuolella, ja päätti sitten jäädä tänne pysyvästi. Hän ei ole aiemmin tuntenut tarvetta Ruotsin kansalaisuuden hankkimiseen, mutta siitä tulee olemaan hyötyä ainakin yhdessä asiassa.

– Minä voin lopultakin äänestää, sanoo Hernejärvi.

”Ei tarvitse jättää Suomen kansalaisuutta”

Ruotsi on vuodesta 2001 lähtien hyväksynyt kaksoiskansalaisuuden, eli Ruotsin kansalainen voi olla myös jonkun toisen maan kansalainen. Koska Suomessakin monikansalaisuus on hyväksyttyä, monella ruotsinsuomalaisella on sekä Suomen että Ruotsin kansalaisuus.

– Paras kaksoiskansalaisuudessa on se että minun ei tarvitse jättää Suomen kansalaisuutta.