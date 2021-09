Niklas Moisander pitää vaihtoehdot avoimina uran jatkon suhteen

Moisanderin mukaan Malmö kestää vertailun Bundesliigasta keväällä pudonneeseen Bremeniin.

– Meillä oli vaikeita vuosia Bremenissä. Etenkään kahtena viime kautena emme todellakaan pelanneet hyvää futista. Täällä taas on päinvastainen tilanne. Joukkue pyörii tosi hyvin, pelaa hyvää futista, kaikki tietää, mitä tehdään.

– Totta kai Bundesliiga on isompi liiga ja vastustajat olivat kovempia, mutta Malmön tasossa verrattuna Bremeniin ei ole minun silmissäni hirveän isoa eroa, hän arvioi.

Rooli kokeneena, hyvin peliän avaavana puolustajana löytyi nopeasti.

– Se on mennyt niin, että olen pelannut europelit ja saanut enemmän lepoa Allsvenskan-peleissä, mutta olen päässyt hyvin sisään joukkueeseen ja yrittänyt ottaa isoa roolia kanssa.

Moisander kommunikoi sujuvasti ruotiksi. Skånelainen puheenparsi on kuitenkin oma lukunsa.

– Aika hyvin on mennyt. Joukkueessa kielenä on lisäksi aika paljolti englanti, koska valmentaja tulee Tanskasta. Mutta täytyy sanoa, et tanskalaisia ja sitä oikein kunnon Skånen aksenttia on vaikea ymmärtää. Se on kyllä vaikeaa.

Moisander lähti Turun Palloseurasta maailmalle kesällä 2003. Ammattilaisena hän on pelannut pääsarjoissa Hollannissa (Ajax, Zwolle ja Alkmaar), Italiassa (Sampdoria) ja Saksassa (Werder Bremen). Maajoukkueessa tilille kertyi 62 maaottelua ja kaksi maalia.

Kapteeninnauhaa Moisander kantoi niin maajoukkueessa kuin Ajaxissa ja Bremenissäkin. Puhutaan kokeneesta ammattilaisesta.

Sopimus Malmön FF:n kanssa ulottuu ensi vuoden loppuun. Ura on loppusuoralla, mutta ei välttämättä pääty vielä ensi kauteen.

– Tässä vaiheessa uraa mennään melkein päivä kerrallaan, ainakin kausi kerrallaan. Ei olisi pari kuukautta sitten uskonut, että istun täällä Malmössä ja pelaan kohta Mestarien liigan lohkovaiheen pelejä. Yritän nauttia futiksesta ja etenkin Mestareiden liigan otteluista. Katsotaan, mikä tilanne sopimuksen päätyttyä on, hän puntaroi.

Onko Ruotsiin jääminen on kaksikieliselle perheelle vaihtoehto?

– Ruotsiin jääminen on yksi vaihtoehto, vaimoni on Ruotsista, mutta en sulje pois mitään muitakaan vaihtoehtoja.

Myös kasvattajaseura Turun Palloseura on mahdollinen osoite. Tepsin edustusjoukkuetta valmentaa entinen maajoukkueen ja Malmö FF:n hyökkääjä Jonatan ”Tintti” Johansson. Pelaajistoon lukeutuu Djurgårdenista tuttu Kasper Hämäläinen, joka valmistautuu samalla rooliin Tepsin toimistossa.

– Minulla on aina kontaktit Tepsiin. Itse asiassa olen jutellut Tintin kanssa ihan viime aikoina. Laurikaisen Mika, joka antoi minun aikanaan debytoida Tepsissä, on siellä myös isossa roolissa. Tepsi pysyy aina sydämessä, ja katsotaan tämän sopimuksen jälkeen, missä mennään. Se on aina yksi vaihtoehto.