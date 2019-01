Sirius tähtää nihkeän alun jälkeen huipulle

Siriuksen johto näyttää tehneen huippuluokan värväyksen, kun Esa Määttä siirtyi Uppsalaan ennen tämän kauden alkua. Määttä on valittu Suomessa vuoden valmentajaksi ja hän johti Botnian Suomen mestariksi muutama vuosi sitten. Pelaajauran meriittilistalta löytyy Suomen mestaruuksia ja lähes 100 maaottelua.

– Meitähän veikattiin ihan häntäpäähän, mutta nyt ollaan näytetty, että osataan pelata myös jääpalloa. Hyvältä näyttää tällä hetkellä, keskikenttäpelaaja Teemu Määttä toteaa viiden voiton jälkeen.

”Kova työ palkitaan loppukautta kohden”

– Ollaan saatu peli käytiin, ja kaikille omat roolit. Nyt on lähtenyt kulkemaan, mutta siinä on ollut kova työ takana ja vielä on pitkä matka, ennen kuin ollaan siellä, missä halutaan, keskikenttäpelaaja Markus Kumpuoja sanoo.

Sirius aloitti kauden tahmeasti, mutta nyt on siis jopa paikka pudotuspeleissä mahdollinen, kun ennen kauden alkua tavoite oli lähinnä uuden joukkueen sisäänajo. Mutta suomalaisvalmentajan projekti on vasta alkamassa.

– Kyllä tavoitteena on olla joukkue, joka on mukana loppupeleissä, päävalmentaja Esa Määttä sanoo.