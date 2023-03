Sotalasten muistot talteen: Lotta varasti Arton ja Pirkon eväät

Käynnissä on projekti sotalasten muistojen keräämiseksi talteen. Sen työnimenä on ”Suomen sodan perilliset, Det finska krigets ättlingar”. Sen takana on Liv i Sverige -hanke, joka pyrkii luomaan laajaa kuvaa elämästä Ruotsissa. Hanke tehdään yhteistyössä kirjailija Susanna Alakosken kanssa.

Leikkiä Öckerössä

Arto Ahonen on yksi muistelijoista. Hänen kertomuksensa sisältää aurinkoisia päiviä ja vapaata leikkiä Öckerössä. Tuolloin Arto oli viisi vuotta vanha. Hänen Pirkko-siskonsa asui myös samassa talossa.

Yhteydet silloiseen sijoitusperheen isoon siskoon ovat edelleen hyvät. Aikaa on vierähtänyt 80 vuotta, mutta Arto soittaa hänelle joka viikko.

Vaikein kokemus

Junamatka Ruotsiin oli Arton vaikein sotalapsikokemus. Lotta huijasi muka talteen Arton ja Pirkon voileivät, eikä antanut niitä enää takaisin vaan haukkui pikku Artoa epäisänmaalliseksi.

– Ettet häpeä, sanoi lotta.

Sen jälkeen Arto ei ole ikinä uskaltanut luottaa kehenkään.

Kertomusten keräys jatkuu 15.3. saakka. Muistella saa kirjoittaen tai suullisesti sekä suomeksi että ruotsiksi.