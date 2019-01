Foto: TT

Suomessa vesirokkoa vastaan rokotetaan – Ruotsi pohtii

Helposti tarttuva vesirokko on koko kehon tulehdustauti, joka terveillä lapsilla paranee useinmiten noin viiikossa. Ikäviä poikkeuksia kuitenkin on ja rokote on olemassa, mutta se ei kuulu Ruotsin yleiseen rokotusohjelmaan.

Moni vanhempi hankituttaa lapselleen vesirokon, sillä oireet pahenevat vanhetessa. Vesirokon sairastamiseen sisältyy kuitenkin myös riski jälkiseurauksista. Esimerkiksi raskaudenaikainen vesirokko voi olla vaarallinen, ja rokko voi olla vaikea myös henkilöille, joiden vastustuskyky on heikentynyt. Suomi, Saksa ja USA rokottaa Suomessa, Saksassa ja Yhdysvalloissa vesirokko kuuluu kansalliseen rokoteohjelmaan, toisin kuin Ruotsissa. Moni perhe rokotuttaa silti lapsensa tautia vastaan. – Otimme lapsellemme rokotuksen, sillä ystäväperheemme lapsi on sairas, ja hänelle vesirokko olisi vaarallinen. Emme halua tartuttaa rokkoa, luulajalainen Sahar Ström kertoo. Ruotsin kansanterveysvirasto tutkii, pitäisikö vesirokkorokotus liittää yleiseen rokotusohjelmaan. Hallitus ottaa kantaa asiaan ennen vuoden päättymistä.

