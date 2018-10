”Lärare, vakter och jurister skapar graffiti”

Fotografen Janne Riikonen deltog i Fotografiskas tävling Talent med sin studie om grafittikulturen i Sverige.

Riikonen vill lyfta fram subkulturen som fortfarande är dold för allmänheten.

– When Everything Comes Together But Nothing Makes Sense är projektets titel, eftersom det är en livsstil för dem som målar graffiti. För många är det en anledning att gå upp på morgonen. En anledning som för andra, som inte bryr sig om graffiti, är helt obegriplig, säger Riikonen och fortsätter.

– Det innebär bara risker, att åka fast, att skada sig under målarturnéerna. Det finns inget positivt i det.

Vidgar vyer

Sveriges mest kända graffitikonstnärer visar upp sig på bilderna, de flesta maskerade.

Projektet som hållit på i fyra år vidgade även Riikonens egna vyer.

– Det är en intressant subkultur. Jag kände inte till så mycket innan jag började med projektet. I media fokuserar man på att saneringen kostar. Medan de som gör graffitin blir okända figurer, påstår Riikonen.

– Det är vad jag strävar efter med projektet. Att visa vilka sorts människor som ingår i den här kulturen. Den stereotypa bilden av graffitimålaren är en ung, aningen marginaliserad man. I Sverige stämmer det inte alls. Här ingår både kvinnor och män, unga och gamla, lärare, vakter, jurister, precis alla sorter.

Vill ej synas

Boken med graffitikonstnärer är tänkt att ges ut nästa år. Enligt Riikonen har projektet haft sina utmaningar.

– Vi har velat hitta de personerna som inte vill synas. I alla kulturer finns människor som vill synas och visa upp sig. Det har tagit tid för det är en kultur som är svår att bli insläppt i, och att hitta de personerna som inte vill bli hittade.

– Att vinna deras förtroende har varit en stor utmaning.